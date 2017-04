Boxe : le Britannique Anthony Joshua terrasse Vladimir Klitschko devant 90 000 personnes à Wembley

Anthony Joshua a battu l'Ukrainien Vladimir Klitschko par KO technique samedi 29 avril à Wembley, devant 90 000 personnes massées dans un stade en délire. Le jeune Britannique de 27 ans conserve sa ceinture des lourds IBF et rafle le titre WBA vacant.

L'Ukrainien Vladimir Klitschko se relève après avoir été envoyé au tapis dans le onzième round, face à Anthony Joshua, samedi 29 avril 2017 à Wembley (Royaume-Uni). (BEN STANSALL / AFP)

Le Britannique a envoyé deux fois au tapis son aîné (41 ans), dans le onzième round, et l'arbitre a arrêté le combat. Mais, avant ces deux uppercuts du droit victorieux, Anthony Joshua a dû s'employer, après avoir été envoyé au sol lors du sixième round. L'arbitre a dû compter jusqu'à huit mais le Britannique s'est relevé de son premier séjour au sol chez les professionnels. Le talentueux Joshua a désormais remporté ses 19 combats par KO.

Vladimir Klitschko envoie Anthony Joshua au sol, lors du sixième round de leur combat, samedi 29 avril 2017 à Wembley. (BEN STANSALL / AFP)

"Le meilleur a mérité de gagner et, ce soir, le meilleur c'était Anthony, a réagi Vladimir Klitschko à l'issue du combat. C'était un évènement incroyable. Deux gentlemen ont combattu. Anthony était meilleur que moi. C'est triste d'échouer ce soir." Au total, l'Ukrainien a été envoyé trois fois au tapis sur le ring de Wembley. Il s'incline sur KO pour la première fois depuis 2004 et porte son bilan à 64 victoires, pour cinq défaites.

Anthony Joshua défie Tyson Fury, qui accepte

"Vous avez vu le coeur qu'a montré @klitschko dans ce combat ? Il faut le respecter pour ça. Garde la tête haute mon frère", a loué le triple champion du monde poids lourds Lennox Lewis, vite imité par la légende Sugar Ray Leonard : "Un combat incroyable entre deux grands boxeurs. Beaucoup de coeur de ces deux-là. Et beaucoup de réponses de la part d'@anthonyfjoshua."

How much heart did @Klitschko show in this fight? Gotta respect it. Hold ur head high brother! #joshuaklitschko — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 29 avril 2017

Such an amazing fight with 2 great fighters. Lot of heart by both fighters. A lot of questions answered by @anthonyfjoshua #JoshuaKlitchsko — Sugar Ray Leonard (@SugarRayLeonard) 29 avril 2017

"Je me bats avec tout mon coeur et ensuite je passe à autre chose", a réagi Anthony Joshua, natif de Watford. Tyson Fury, est-ce que tu es prêt ?", a-t-il adressé à son compatriote, qui a déjà battu Vladimir Klitschko en novembre 2015. "Défi accepté, lui a répondu le boxeur, dans la foulée. Nous allons donner au monde le plus grand combat de ces 500 dernières années. Je vais jouer avec toi".

>> Boxe, cocaïne et provocations : qui est Tyson Fury, le champion du monde des (gros) lourds