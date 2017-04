Bastia-OL : Gilles Simeoni évoque un "sentiment de gâchis immense"

Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a dénoncé lundi 17 avril, dans un communiqué, des incidents "affligeants et injustifiables" lors du match Bastia-Lyon de la veille. Deux joueurs lyonnais ont porté plainte contre X pour violence en réunion dans une enceinte sportive, tandis qu'une procédure de licenciement a été engagée contre l'un des agents de sécurité.

Pour Gilles Simeoni, "rien ne peut donc justifier les insultes, les violences, la logique de haine, qui trop souvent, à Bastia comme ailleurs, se déploient dans et autour des stades". C'est un "sentiment de gâchis immense", a réagi le président du Conseil exécutif de Corse avec "des scènes qu'on ne voudrait jamais voir sur un terrain de sport".

Après les incidents injustifiables de Bastia-Lyon: le Sporting Club de Bastia doit vivre! #SCBOL pic.twitter.com/qTPd3aw10a — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) 17 avril 2017

Disparition du club ?

Bastia sera sanctionné "avec la quasi-certitude de lourdes sanctions administratives et sportives pour le club, sanctions qui le condamneront de façon quasi-certaine à la relégation, voire le menaceront de disparition pure et simple", a-t-il ajouté. "Les perspectives sont donc sombres aux plans sportif, mais aussi économique, pour une entreprise qui génère des centaines d'emplois directs ou indirects". Pour lui, "les premières victimes de ce qui s'est passé hier soir sont, sur tous les plans, le Sporting Club de Bastia et la Corse."

Le Sporting Club de Bastia ne peut pas et ne doit pas mourir Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse à franceinfo

Selon Gilles Simeoni, la réponse adaptée "ne doit pas passer par les tribunaux, ni par les décisions de la LFP" [Ligue de football professionnel, ndlr]. Il a dit espérer une "dynamique d'ensemble", par "des choix, des décisions, des comportements, un projet sportif" en cohérence avec les valeurs du club de Bastia. Un état d'esprit nécessaire pour que "cette histoire continue à s'écrire en lettres de noblesse et de fierté."