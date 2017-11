VIDEO. Les "handshakes" des joueurs NBA : jeux de mains, jeux pas vilains

"Jeux de mains, jeux de vilains", dit l’adage. Mais en NBA, la ligue nationale nord-américaine de basket-ball, ces jeux de mains sont de véritables chorégraphies impressionnantes : les fameux "handshakes". Les stars, de James Harden (Houston Rockets) à Stephen Curry (Golden State Warriors) en passant par Kyrie Irving (Boston Celtics) et LeBron James (Cleveland Cavaliers) en sont coutumières. LeBron James, ainsi que ses coéquipiers dans l’Ohio (Etats-Unis), sont des experts, comme le montre une récente vidéo publiée par la franchise sur Twitter.

De la guerre du Vietnam aux parquets

Ces "handshakes" sont également appelés "DAP" de l’autre côté de l’Atlantique. C'est ce que prouve la vidéo publiée par les Cleveland Cavaliers sur leur site officiel le 29 juin 2017, jour national du handshake. "DAP" ? "Dignity and Proud". "Dignité et fierté" en français. Selon l’article "Le monde secret des DAPs en NBA" (article en anglais), les DAPs font référence à la façon de se saluer, avec des gestes réalisés avec les doigts, les paumes ou les poings. Ils ont été introduits par les soldats afro-américains pendant la guerre du Vietnam.

Aujourd’hui, ils font partie du spectacle d’un match NBA, au même titre que les dunks ou les pom-pom girls. Les joueurs qui les exécutent maîtrisent cet art à la perfection. Un art qui nécessite vitesse, dextérité, coordination et mémoire puisque le "handshake" varie en fonction du coéquipier. Ces poignées de main ont pris une telle place que la pratique a été détournée dans un sketch – très drôle – où le rappeur Drake et l’acteur Will Ferrell jouent les coaches en "handshakes" et donnent des leçons aux joueurs.