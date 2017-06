NBA : le très cher champagne des Golden State Warriors

Les Golden State Warriors n'ont pas fait les choses à moitié. Après avoir remporté leur nouveau titre de champion NBA en battant Cleveland, lundi 12 juin à Oakland (Californie, Etats-Unis), les coéquipiers de Stephen Curry ont sorti les bouteilles. Et pas n'importe lesquelles. Selon un journaliste d'ESPN, ils auraient ouvert 150 bouteilles de champagne à 1 200 dollars pièce. Il s'agissait de magnums de l'édition limitée "Impérial Golden" produits par la marque française Moët et Chandon.

150 champagne bottles in Warriors locker room are limited edition Moët Impérial Golden Luminous Magnum Bottles ($1,200 each) pic.twitter.com/3tFgGHSkor