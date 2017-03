NBA : le Français Joakim Noah suspendu vingt matchs après un contrôle antidopage

Sale saison pour Joakim Noah. Peu en vue sportivement, le pivot des New York Knicks est puni de vingt matchs de suspension pour avoir consommé un complément alimentaire interdit par la NBA, indique la Ligue (en anglais), samedi 25 mars. Le Français a été contrôlé positif à "la substance LGD-4033 agissant sur les récepteurs androgènes" qui, selon la presse américaine, était contenue dans un complément alimentaire vendu librement dans le commerce.

Le complément alimentaire en question devrait être autorisé en 2017-2018, selon la chaîne américaine ESPN (en anglais), en vertu du nouvel accord collectif de la Ligue.

Joakim Noah a signé un contrat de 72 millions de dollars sur quatre ans avec les Knicks. Mais il n'a plus joué depuis le 4 février, après une blessure au genou et une opération. Il est suspendu les dix derniers matchs de la saison et manquera également les dix premiers de la prochaine saison.