L'ancien basketteur international Pape Badiane meurt dans un accident de voiture

L’ancien basketteur international Pape Badiane est décédé "dans un accident de voiture", annonce, samedi 24 décembre, son ancien entraîneur Jean-Denys Choulet, sur les réseaux sociaux. Son ancien club, le MSB (Le Mans Sarthe Basket) a aussi réagi sur Twitter.

Terrible nouvelle. Tous très touchés par le décès de Pape Badiane. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches.#MSBfamily pic.twitter.com/GrWURZ1vyN — MSB_Officiel (@MSB_Officiel) 24 décembre 2016

Pape Badiane était âgé de 36 ans. Il avait 23 sélections à son actif. Surnommé "le Poulpe" en raison de ses bras tentaculaires. Il était devenu champion de France avec Roanne en 2007, puis avait connu ses premières sélections en Bleu et avait participé au championnat d'Europe à Madrid.

Il affichait un palmarès impressionnant : trois fois sélectionné pour le All-Star Game de Pro A entre 2006 et 2009, vainqueur à deux reprises de la Semaine des As, en 2007 et 2009. Cette même année, il avait remporté la coupe de France avec Le Mans. Après une grave blessure au poignet en 2013, il avait dû mettre un terme à sa carrière alors qu'il évoluait à Poitiers. Pape Badiane s'était ensuite reconverti dans l'informatique et jouait toujours au niveau amateur, à Charenton.