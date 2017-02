Classement des sportifs français les mieux payés en 2016 : Tony Parker en tête devant Paul Pogba et Karim Benzema

Chaque année le magazine L'Équipe publie son enquête sur les salaires des sportifs français avec des chiffres qui font rêver. Pour la quatrième année consécutive, le basketeur Tony Parker est en tête du classement, suivi par les footballeurs Paul Pogba et Karim Benzema. Éric Bielderman, journaliste cosignataire de ce dossier, révèle sur franceinfo vendredi 24 février les détails du classement.

>> Retrouvez le classement complet (article payant)

franceinfo : En tête du top 10, toujours le même, le basketteur Tony Parker qui a mis fin à sa carrière internationale l'été dernier, quel est son salaire en 2016 ?

Éric Bielderman : Il baisse un petit peu, il est toujours premier, mais il a perdu 300 000 euros cette année. Selon nos estimations, il gagne 19,6 millions d'euros par an. L'an dernier, il était à 19,9 millions. Il n'a pas réussi à franchir la barre des vingt millions.

Paul Pogba deuxième avec 18 millions d'euros, c'est assez surprenant car ce n'est pas non plus le meilleur joueur de football français ?

Non, ce n'est pas le meilleur joueur de football français mais c'est certainement le produit marketing le plus abouti. Les sponsors se bousculent et le paradoxe, c'est que jusqu'à l'an dernier, il n'avait aucun partenaire avec lui. Cette année, il a signé avec l'équipementier Adidas, un contrat exclusif sur dix ans estimé à 40 millions d'euros qui lui rapporte chaque saison quatre millions d'euros. Ce qui en soit est extraordinaire car la plupart des sportifs ont deux, trois, quatre, cinq contrats. Pogba c'est une marque, un homme, une association.

Le Top 50 spécial Salaires des Champions à découvrir ce samedi dans @lemaglequipe. Dossier 28 pages dont un super entretien @nicolas88batum. pic.twitter.com/L6vmryvASv — erik bielderman (@erikbielderman) 24 février 2017

Je vais citer les autres sportifs de ce top 10 : Benzema, Ribéry, Nicolas Batum, Joachim Noah, Blaise Matuidi, Samir Nasri, et Dimitri Payet. Il n'y a que deux sports représentés, dont sept joueurs de football. C'est clairement le sport qui rapporte le plus ?

Oui, si on va tout au bout de ce top 50, on a 42 footballeurs, sept joueurs de basket qui évoluent tous en NBA aux États-Unis. Il ne reste qu'un seul autre sport qui est représenté, c'est le sport automobile avec Sébastien Ogier, quadruple champion du monde de rallye.

Il y a aussi comme constat, Parker aux États-Unis, Pobga à Manchester United, Benzema au Real de Madrid, en Espagne. Il vaut mieux s'expatrier, ce n'est pas en France qu'on est le mieux payé ?

Non, ce n'est pas en France, sauf si on est au Paris Saint-Germain. Si vous regardez le top 10, vous avez un sportif qui évolue à l'année de manière régulière en France, c'est Blaise Matuidi.