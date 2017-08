VIDEO. Usain Bolt, un athlète qui souffle le show

"La Foudre". Un surnom qui claque pour un athlète hors norme. Usain Bolt va ranger ses pointes pour de bon à la fin des Mondiaux d’athlétisme qui ont lieu à Londres du 4 au 13 août. Bolt à la retraite, c’est un livre entier de la piste qui se referme.

Outre les records et les titres, le Jamaïcain a fait souffler un vent de fraîcheur incroyable sur un sport pris dans la tourmente du dopage. Par son sourire, sa décontraction, ses grimaces avant et ses pitreries après la course.

Un geste qui veut dire Bolt

En 2008 à Pékin, Usain Bolt a 21 ans et s’installe sur le trône du sprint mondial. Le monde découvre un jeune homme hyper talentueux, insouciant, souriant, charmeur, showman. Arrogant diront même ses détracteurs. Même du côté des membres du Comité international olympique, on a grincé des dents quand il a fêté son premier titre aux JO en levant les bras avant la ligne. Avant d'être conquis, eux aussi, par la tornade venue de Jamaïque. Si Bolt aimante autant les foules, c’est tant pour son talent que pour son attitude.

Son show, avant et après chaque course, est guetté, attendu. Son selfie vidéo sur le podium du 200 m aux Mondiaux de Pékin (2015), ses pas de danse après sa victoire sur 200 m à Pékin (JO 2008), et ce geste, celui où il étend les bras en visant le ciel... autant d’images qui resteront.