VIDEO. Ces 19 images que l'on retiendra de la carrière d'Usain Bolt, avant son tout dernier 100 m ce soir aux Mondiaux d'athlétisme

Il fait ses adieux. Dimanche 13 août, Usain Bolt foulera pour la dernière fois une piste d’athlétisme lors d’un grand championnat. Il court vers ses 31 ans - il les fêtera le 21 août - et laissera derrière lui une montagne de records et de titres.

Depuis son entrée fracassante dans le paysage de l’athlétisme lors des JO de Pékin (Chine) en 2008, le Jamaïcain a repoussé les limites humaines. Il a établi des marques sur le sprint (100, 200 et 4x100 m) qu’on avait du mal à imaginer. Tout en y ajoutant la manière.

Huit titres olympiques, 11 titres mondiaux

Personne n’oubliera ces images du 100 m à Pékin où il bat le record du monde (9"69) en écartant les bras à 15 mètres de la ligne. Un chrono qu'il améliorera de 11 centièmes l'année suivante aux Mondiaux de Berlin. Personne n’oubliera non plus la façon dont il a battu, à deux reprises (19"30 puis 19"19), le record de Michael Johnson sur 200 m (19"32), record que beaucoup pensait intouchable.

Usain Bolt, l’athlète le plus médaillé de l’histoire du sprint aux JO (huit titres) et le plus médaillé des Mondiaux d’athlétisme (11 titres) a encore deux courses pour compléter sa collection d’or. A Londres, dans le stade où il a établi, avec le relais jamaïcain du 4x100 mètres, le dernier des trois records du monde qu’il détient (36"84), il voudra briller une dernière fois. D’abord sur 100 mètres, dont les séries débutent vendredi 4 août avant la finale samedi 5 août, puis sur le 4x100 mètres dont la finale aura lieu samedi 12 août.