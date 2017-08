VIDEO. Pierre-Ambroise Bosse détourne les paroles de "La Marseillaise" lors de la remise de sa médaille d'or à Londres

"Champion, champion, champion du monde, je suis champion du monde." Le Français Pierre-Ambroise Bosse, sacré champion du monde du 800 m, a détourné à sa manière les dernières paroles de La Marseillaise lors de la remise des médailles, mercredi 9 août, à Londres (Royaume-Uni).

"Le sport est un jeu, a réagi Pierre-Ambroise Bosse au micro de francetv sport, peu après sa remise de médaille. [...] Moi, je m'amuse, que je gagne ou que je perde." Le champion, habitué à se faire remarquer sur les bords des terrains pour ses facéties, a expliqué pourquoi la fin de l'hymne l'avait inspiré. "Ce n'était pas tout à fait ma tonalité, a-t-il expliqué. Du coup, je ne me sentais pas à l'aise mais bon, j'adore chanter. Une veille de finale, si tu m'invites au karaoké, je viens."

"Je suis encore dans la vague de la victoire, mais je vais bientôt tomber de mon surf et vous allez me perdre pour 24 heures", a également lancé Bosse, le premier athlète français médaillé d'or aux Mondiaux sur 800 m. Et la seule médaille d'or française, pour le moment, dans ces championnats du monde d'athlétisme de Londres.