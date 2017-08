VIDEO. Mondiaux d'athlétisme : Renaud Lavillenie vous aide à tout comprendre du saut à la perche

Champion olympique à Londres, vice-champion olympique à Rio, le perchiste Renaud Lavillenie n’a encore jamais été champion du monde. Souvent placé (deuxième en 2013, trois fois troisième en 2009, 2011 et 2015), mais jamais gagnant, le Français va tenter de monter, enfin, sur la plus haute marche du podium lors des Mondiaux d'athlétisme de Londres. Dans cette discipline où les athlètes s’élèvent haut, très haut dans les airs grâce à une perche, à quasiment six mètres, le Français figure parmi les favoris.

Il est toujours recordman du monde

Cinq ans après l’or olympique, Renaud Lavillenie retrouve son stade porte-bonheur pour vaincre la malédiction des Mondiaux. Le titre se jouera sûrement autour de la barre mythique des six mètres. Le Français l’a franchi à 19 reprises au cours de sa carrière, notamment ce jour de février 2014 en Ukraine, où il avait effacé le vieux record de Sergueï Bubka, en passant 6,16 mètres.

En attendant de savoir si le perchiste tricolore parviendra à s’offrir son premier titre mondial (la finale a lieu mardi 8 août), franceinfo vous propose de devenir un véritable spécialiste du saut à la perche en 60 secondes, grâce à une vidéo qui vous explique toutes les techniques et les chiffres-clés.