VIDEO. Mondiaux d'athlétisme : Pierre-Ambroise Bosse, un sacré numéro en dehors de la piste

Comme à chaque grande compétition, le micro de Nelson Monfort est un passage obligé pour les sportifs, et les Mondiaux d'athlétisme qui se tiennent actuellement à Londres (Royaume-Uni) ne font pas exception. Mais cette traditionnelle interview post-performance est souvent formatée, laissent rarement place à l’originalité et l’extravagance. Sauf après un 800 mètres, lorsqu'approche Pierre-Ambroise Bosse. L’exercice peut alors s’avérer beaucoup plus stimulant. Car l’athlète de 25 ans, qualifié pour la finale du mardi 8 août, est un "bon client", comme on dit dans le jargon.

Une référence à " Game of Thrones" et une dédicace à son chat

Pierre-Ambroise Bosse profite de ses apparitions télé pour jouer la carte de l'humour. En 2013, aux Mondiaux de Moscou, un an après sa médaille de bronze aux championnats d’Europe, il lance en pleine interview : "Si je vomis ici, ça fait le buzz ou pas ?" Son premier coup d’éclat. D’autres vont suivre, plus ou moins mémorables.

Une de ses interviews la plus partagées reste cette dédicace faite à son chat, Rab's, après la finale du 800 m aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, qu’il termine au pied du podium. A Londres, il tentera donc d’aller chercher sa première médaille dans un grand championnat. S’il en décroche une, son interview en zone mixte pourrait bien valoir le coup d’œil.