VIDEO. Mondiaux d'athlétisme : l'étonnante erreur d'une athlète pendant la finale du 3 000 mètres steeple

Les commentateurs n'en revenaient pas. La coureuse kényane de demi-fond Beatrice Chepkoech s'est trompé de chemin, vendredi 11 août, lors de la finale du 3 000 mètres steeple des Mondiaux de Londres (Royaume-Uni). Au passage de la rivière, cette haie suivie d'une fosse remplie d'eau, les athlètes doivent tourner légèrement à gauche au lieu de continuer sur la piste d'athlétisme.

"C'est la première fois que je vois ça"

Dans l'extrait vidéo, on entend l'athlète française et spécialiste de la course, Maëva Danois, s'étonner. "C'est la première fois que je vois ça, a réagi la championne de France. C'est un manque de concentration. La pauvre." Après s'être rendue compte de son erreur, Beatrice Chepkoech est revenu sur ses pas, puis a sauté par-dessus la haie. Très vite, elle a rattrapé ses concurrentes et continué l'épreuve. Malheureusement pour elle, elle a fini la course quatrième, au pied du podium. Peut-être que, sans son erreur, elle aurait obtenu une médaille. La finale a été remportée par l'Américaine Emma Coburn.