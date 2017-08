VIDEO. Mondiaux d'athlétisme : foudroyé par une blessure dans le relais 4x100 m, Usain Bolt ne termine pas sa dernière course

Pour Usain Bolt, ces Mondiaux d'athlétisme de Londres ont été la compétition de trop. Pour ses adieux à la piste, le géant Jamaïcain du sprint, déjà battu en finale du 100 m, n'a pas franchi la ligne d'arrivée de la finale du relais 4x100 m, samedi 12 août. Il s'est blessé dans la dernière ligne droite de l'ultime course de sa carrière.

Usain Bolt était en troisième position, et tentait de rattraper les derniers relayeurs du Royaume-Uni et des Etats-Unis, quand il s'est blessé à la jambe gauche. Il a interrompu sa course et s'est allongé sur la piste. Les Britanniques l'ont emporté, devant les Américains et les Japonais. Les Français ont terminé à la cinquième place.

Un compteur bloqué à onze titres mondiaux

Boitant et se tenant la jambe gauche, Usain Bolt a refusé un fauteuil roulant, et a été consolé par ses partenaires jamaïcains. L'un d'eux, Yohan Blake, interrogé par francetv sports, a émis l'hypothèse que l'attente trop longue des relayeurs dans la chambre d'appel avait permi aux muscles du champion de se refroidir, ce qui expliquerait sa blessure. Selon Yohan Blake, ils y ont passé 40 minutes entre l'échauffement et la course.

Samedi 5 août, Usain Bolt avait connu un premier échec, en ne terminant qu'à la troisième place de la finale du 100 m. Cette médaille de bronze sera sa dernière. Au cours de sa carrière, il aura remporté huit fois l'or aux Jeux olympiques, et onze fois aux Mondiaux d'athlétisme, dont quatre fois dans le relai 4x100 m.