VIDEO. Mondiaux d'athlétisme : devenez un spécialiste du 110 m haies grâce à Aries Merritt

C'est l'une des épreuves les plus spectaculaires de l'athlétisme. Le 110 m haies, dont les séries des Mondiaux débutent dimanche 6 août à Londres (Royaume-Uni) et la finale a lieu lundi 7 à 22h30, est une épreuve très technique, alliant vitesse et précision. Vitesse, car les athlètes doivent aller le plus vite possible. Précision, car ils doivent sauter par-dessus des haies mesurant 1,06 mètres pour les hommes, 84 centimètres pour les femmes.

Neuf titres américains en 15 éditions

Depuis la première édition des championnats du monde en 1983, la médaille d’or est revenue à neuf reprises à un Américain. Le dernier en date est David Oliver (Moscou, 2013). Aries Merritt, champion olympique en 2012 à Londres, n’a encore jamais été sacré au cours d'un Mondial. Privé des JO de Rio, qu’il a manqués pour un centième en échouant à la quatrième place lors des sélections américaines l’année dernière, le sprinter va tenter sa chance dans la capitale britannique à partir de dimanche.

Miraculé, car revenu au plus haut niveau après une transplantation de rein en septembre 2015, l’Américain est l’un des favoris à Londres. En attendant les séries (dimanche 6 août) et la finale (lundi 7), franceinfo vous propose de devenir un véritable spécialiste de la distance en 90 secondes, grâce à une vidéo qui vous explique toutes les techniques et les chiffres-clés.