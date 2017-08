VIDEO. Mondiaux d'Athlétisme : Yohann Diniz remporte l'or sur le 50 km marche, troisième titre pour la France

Serein, le Français Yohann Diniz a dominé l'épreuve. Le Français a remporté l'or en terminant le 50 km marche en 3 heures 33 minutes et 11 secondes, dimanche 13 août, aux Mondiaux d'athlétisme de Londres (Royaume-Uni). A 38 ans, le Français devient pour la première fois champion du monde du 50 km, en écrasant la concurrence.

Dès le début de la course, Yohann Diniz a imposé son rythme effréné et maintenu une cadence élevée pour creuser toujours plus l'écart le séparant de ses poursuivants : 0"41 d'avance aux 10 km, 1'32 aux 15 km, 2'11 aux 20 km, 2'59 aux 25 km, 3'18 aux 30 km, 5'43 aux 40 km et 6'38 à cinq kilomètres de l'arrivée.

Le Français, qui a connu une saison compliquée marquée par deux fractures aux côtes, apporte à la France sa troisième médaille d'or à Londres, après les titres de Pierre-Ambroise Bosse sur 800 m et Kevin Mayer au décathlon.