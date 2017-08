DIRECT. Mondiaux d'athlétisme : regardez les finales du saut à la perche, du 800 m et du 3 000 m steeple, avec Lavillenie, Bosse et Mekhissi

Ce qu'il faut savoir

Les championnats du monde d'athlétisme de Londres continuent pour une cinquième journée, mardi 8 août. Jusque-là, les espoirs français ont été déçus puisque les Tricolores n'ont pas engrangé de médaille. Mais le sort pourrait s'inverser ce soir, avec un programme particulièrement chargé. Une soirée à suivre en direct sur France 2 et franceinfo avec francetvsport.

Durant l'épreuve de perche (20h35), Renaud Lavillenie, recordman du monde avec un saut à 6,16 m, devra démontrer qu'il est encore le patron. Celui qui a tout gagné, sauf le titre mondial en plein air, affrontera notamment l'Américain Sam Kendricks, favori de l'épreuve.

Pour l'épreuve de 3000 m steeple (22h10), Mahiedine Mekhissi, triple médaillé olympique et deux fois troisième aux Mondiaux 2011 et 2013, n'a qu'un objectif : "Revenir avec une médaille." "Je crois en moi et tout est possible. Je suis moins performant que les autres années, je ne suis pas le Mahiedine de 2014, mais j'ai encore des restes", a-t-il prévenu.

Sur le 800 m hommes (22h35), la France compte sur le détonnant Pierre-Ambroise Bosse. Avec une préparation perturbée par une blessure aux ischio-jambiers, l'athlète n'a pas autant de repère qu'il l'aurait souhaité. "Je suis très déterminé pour la finale. Je pense que la fatigue va être inhibée", a-t-il néanmoins prévenu après sa demi-finale.