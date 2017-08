DIRECT. Mondiaux d'athlétisme : suivez la neuvième journée, avec une chance de médaille pour Kevin Mayer en décathlon

Ce qu'il faut savoir

C'est l'avant-dernière journée des Mondiaux d'athlétisme de Londres et le spectacle est garanti. Car cette fois, c'est la fin : le relais 4x100 m masculin est la dernière occasion d'admirer la légende du sprint Usain Bolt, qui tirera sa révérence à l'issue de la compétition. Mais le programme est par ailleurs bien chargé, notamment pour le Français Kevin Mayer, qui a de fortes chances de décrocher une médaille au décathlon.

Le programme : samedi se déroulent les séries et les finales des relais 4x100m et de nombreuses finales : saut en hauteur et 100m haies féminin, javelot et 5000 mètres masculin. Les grands animateurs de la soirée seront sans surprise Mo Farah sur 5 000m, Usain Bolt sur 4x100m et le Français Kevin Mayer, qui vise le titre en décathlon. Le programme détaillé se trouve ici.

Le Français Kevin Mayer brille au décathlon. Le Français de 25 ans totalise 6 296 points, et voit l'Allemand Rico Freimuth revenir à une vingtaine de points (6 272) avant le saut à la perche, le lancer de javelot et le 1 500 m final. Mayer dispose toutefois d'une meilleure marque par rapport à Freimuth à la perche (5,40 m contre 4,90 m), au javelot (70,54 m contre 65,04 m) et au 1 500 m (4:18 contre 4:34).

La der des der pour Usain Bolt. Les Jamaïcains emmenés par Usain Bolt, qui dispute la dernière course de sa carrière, se sont facilement qualifiés pour la finale du relais 4x100 m. La finale se déroulera samedi soir à 22h50 (heure de Paris).