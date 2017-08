DIRECT. Mondiaux d'athlétisme : suivez la deuxième journée, avec la dernière sortie de Bolt sur 100 mètres en apothéose

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Par ailleurs, l'incendie qui touche Palneca en Corse-du-Sud depuis mercredi évolue toujours. 170 hectares de pinède ont brûlé, 250 pompiers sont toujours engagés. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'est rendu sur place pour faire le point sur la situation.

: Deux Canadair et deux avions trackers sont engagés, 1,5 hectare de maquis a déjà brûlé. Plus d'une cinquantaine de pompiers a été mobilisée.

: La Corse-du-Sud est à nouveau touchée ce matin par un important départ de feu, au niveau de la commune de Vero au nord-est d'Ajaccio, qui menace des maisons, ont indiqué les pompiers à franceinfo.

: Un homme d'une quarantaine d'années est mort hier soir après avoir reçu un coup de couteau à la gorge, à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), rapporte France Bleu Besançon. Il a succombé à ses blessures lors de son transfert à l'hôpital de Besançon.

: Le ministère a lancé des enquêtes communes avec les autorités belges et précise que "le risque lié à la consommation éventuelle de ces produits semble limité". A ce jour, seul un éleveur du département du Pas-de-Calais a signalé aux autorités avoir été informé que le produit incriminé "avait potentiellement été utilisé dans son élevage".

: Bonjour @Samoreen. Nous vous en parlions dès jeudi, les supermarchés néerlandais et allemands ont retiré de la vente plusieurs millions d'œufs néerlandais suspectés de contenir des traces de l'insecticide fipronil. "A ce jour, la France n'est toujours pas dans la liste des pays concernés par cette contamination", a affirmé le ministère de l'Agriculture. Le ministère n'a pas non plus à ce stade "été informé de la distribution du produit incriminé ou de produits de volailles contaminés" sur le territoire français.

: Bizarre, on n'entend pas parler en France du scandale des œufs contaminés au fipronil et retirés du marché par Aldi sur toute l'Allemagne ?

: Après le débat sur la pizza hawaïenne, voici une nouvelle recette qui risque de faire débat en cuisine : le "swineappel" ou rôti d'ananas. Selon plusieurs blogueurs, ce plat serait la "tendance barbecue" de l'été, rapporte le Huffington Post.



: Présidée par Delcy Rodriguez, l'ex-cheffe de la diplomatie, cette assemblée aura pour mission de réécrire la Constitution de 1999 promulguée par Hugo Chavez. Une "commission de la vérité" devrait être mise en place aujourd'hui. Elle sera chargée selon le président Nicolas Maduro "de faire la lumière sur les violences de ces derniers mois", détaille RFI.

: La toute nouvelle Assemblée constituante vénézuélienne, dotée de pouvoirs illimités et pour une durée indéfinie, a commencé à se mettre au travail, au lendemain de son inauguration critiquée de toutes parts.







: Or il faudrait qu'au moins 5 millions de personnes l'utilisent "pour qu'une masse critique" permettant d'alerter correctement sur une zone de danger précise soit atteinte, détaille le rapport.









(DAMIEN MEYER / AFP)

: L'efficacité de l'application Alerte attentat (SAIP), un des éléments de ce système, est "loin d'avoir été démontrée", écrit le rédacteur du rapport, le sénateur Jean-Pierre Vogel (LR). Depuis sa création en janvier 2016, 900 000 personnes l'ont téléchargée.

: "Obsolète", "défaillant", "contestable"... C'est en ces termes qu'est décrit le système d'alerte national français, dans un rapport sénatorial que Le Monde (édition abonnés) a pu consulter.

: C'est une histoire qui finit bien grâce à internet. Il y a deux mois un homme a trouvé une alliance sur la plage de Courseulles-sur-Mer (Calvados) grâce à son détecteur de métaux. Il a alors l'idée de poster sur Facebook la photo du bijou. Bingo ! La propriétaire de l'anneau s'est fait connaître après plus de 223 000 partages. Celle-ci va pouvoir bientôt récupérer son alliance, raconte France 3 Hauts-de-France.





: Tous les voyants sont au rouge. Cette vidéo publiée le 1er août a été réalisée par un chercheur de l'Institut Météorologique de Finlande, Antti Lipponen. Elle montre, en 35 secondes, la tendance au réchauffement global dans 191 pays depuis 1900, à partir de données publiques de la NASA. La conclusion est sans appel : il fait de plus en plus chaud partout dans le monde.







(ANTI LIPPONEN)

: La presse américaine affirme que Donald Trump prend bien plus de vacances que son prédécesseur Barack Obama. Le Washington Post a comptabilisé les jours passés par le président américain dans ses résidences ou consacrés à une partie de golf. Fin août, il aura pris 53 jours de "loisirs" contre 15 pour Barack Obama, selon ce décompte.

: Donald Trump a quitté hier Washington et la Maison Blanche pour des vacances de 17 jours qu'il passera dans l'un des clubs de golf de luxe dont il est propriétaire.

: Les pieds de cannabis étaient bien cachés dans la végétation, dissimulés au milieu des hautes herbes et des ronces, et irrigués grâce à un discret système de tuyaux.

: Des agents de la ville de Lons (Pyrénées-Atlantiques) ont découvert près de 600 kg de pieds de cannabis hier matin sur les rives du Gave de Pau, rapporte France Bleu Béarn.



: L'après-midi sera ensoleillé sur l'ensemble du pays, avec quelques nuages dans l'Est. Comptez 28°C à Strasbourg, 26°C à Besançon et 29°C à Lyon.





: Quel temps fera-t-il aujourd'hui ? Si le Sud-Est est toujours en vigilance orange canicule, il fait plutôt frais pour la saison dans le nord-ouest du pays, avec 19°C à Lille, 17°C à Brest et 18°C à Cherbourg ce matin.





: Quelle sortie pour Sa Majesté ? La légende du sprint Usain Bolt effectue ce soir sa dernière sortie sur 100 m aux Mondiaux de Londres. Voici dix choses que vous ignorez peut-être sur le Jamaïcain de 30 ans.





: Voici la liste des principales épreuves à suivre aujourd'hui sur France 2 et France 3 :



• A 12h45, les séries du 100 m femmes avec deux Françaises en lice : Carolle Zahi et Orphée Neola.



• A 13h45, les séries du 800 m hommes avec les Français Pierre-Ambroise Bosse et Samir Dahmani.



• A 20h05, les demi-finales du 100 m hommes, avec Usain Bolt et le Français Jimmy Vicaut.



• A 22h45, la finale du 100 m hommes.



Le programme complet est disponible sur francetv sport.



: Si les athlètes français ont remporté six médailles lors des JO de Rio, ils se présentent affaiblis pour les Mondiaux. En cause, de nombreux absents et blessés. Au 100 m, Jimmy Vicaut est blessé à l'ischio-jambier et Christophe Lemaitre au 200 m, a connu une série de petits pépins au muscle fessier, note Le Monde.

: Usain Bolt va disputer, aux Mondiaux de Londres, le dernier 100 mètres de sa carrière. Et s'il perdait ? Dans cet article, je reviens sur les très rares défaites du roi du sprint depuis 10 ans sur cette distance.







(GIAMPIERO SPOSITO / REUTERS)

: Huan Huan et Yuan Zi, les parents du nouveau-né, ont été prêtés à la France pour dix ans. Cette "diplomatie du panda" contribue notamment à l'expansion du "soft power" (le pouvoir de convaincre sans la force) de la Chine et sert de "baromètre" des relations internationales. Explications dans notre article.

: Voici la vidéo de la naissance des bébés pandas au zoo de Beauval. En dehors de Chine, seuls 22 parcs zoologiques dans le monde possèdent des pandas.



(ZOOPARC DE BEAUVAL)

: Bonjour @anonyme. Si tout se passe bien, le panda sera visible par le public au bout de deux mois. Il sera allaité et nourri au biberon pendant six à sept mois avant de manger du bambou. Il devrait ensuite retourner en Chine à l'âge de trois ans, précise Le Monde.

: Ce petit bebe panda est vraiment minuscule. Quand on pense qu'il fera 100 kilos ! Quand sortira-t-il et sera-t-il montré au public ?

: Il faut ainsi 3 heures au lieu d'1h35 en temps habituel pour faire le trajet Lyon-Orange sur l'A7, selon son exploitant Vinci Autoroutes. La circulation est également de plus en plus difficile sur l'A9, où il faut 3h25 au lieu d'1h45 pour faire le trajet Orange-Narbonne.















: La circulation est difficile ce matin dans la vallée du Rhône, en direction du sud de la France. "A 9 heures, on comptabilisait 200 km de bouchons sur toute la France, dont près de la moitié sur l'A7", indique Bison Futé.

: En Espagne, la venue de Neymar au PSG fait la une de nombreux journaux, notamment du quotidien Marca qui titre "Disneymar Paris".







: Libération s'interroge sur la qualité des entraîneurs de football français. "Alors que s'ouvre la saison de Ligue 1, un autre phénomène se fait jour : un entraîneur sur trois vient désormais de l'étranger." Le quotidien a mené l'enquête sur ces "grands remplacés".





: Quelles sont les une de la presse aujourd'hui ? Nice-Matin titre sur la sécheresse qui touche une partie des Alpes-Maritimes. Aucune précipitation n'est prévue d'ici dix jours au minimum, hormis de petites averses sur le Mercantour.





: Le président rwandais sortant Paul Kagame a été réélu pour un troisième mandat de sept ans avec près de 98% des voix, selon des résultats partiels publiés par la Commission électorale. Une victoire attendue après une campagne jugée "phagocytée" par le parti présidentiel, le Front patriotique rwandais, détaille Le Monde.









(REUTERS)



: "Il est tout rose, il bouge dans tous les sens, il gigote." Voici quelques photos du petit panda qui a survécu.











(GUILLAUME SOUVANT / AFP)



: "La maman Huan Huan se porte très bien. Elle est extrêmement maternelle et s'occupe très bien du petit qui est en pleine forme", explique Delphine Delord, directrice de la communication du zoo de Beauval à franceinfo, au lendemain de la naissance de deux bébés panda dans le parc, dont un seul a survécu.



: Environ deux Européens sur trois pourraient être exposés tous les ans à de telles catastrophes d'ici à 2100, contre 5% durant la période 1981-2010. Ils pourraient mourir, être blessés, malades, perdre leur logement ou subir des effets indirects comme du stress après ces événements.





: Les vagues de chaleur, inondations, tempêtes et autres phénomènes extrêmes pourraient faire 152 000 morts par an en Europe d'ici à la fin du siècle, contre environ 3 000 par an actuellement, rapporte une étude du Lancet Planetary Heart (en anglais).