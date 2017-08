DIRECT. Mondiaux d'athlétisme : regardez la dernière soirée avec les chances de médailles françaises en disque et en relais 4x400 mètres

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ATHLETISME

Bien sûr @anonyme. Le titre de Yohann Diniz place provisoirement la France sur le podium de ces Mondiaux, devant la Chine ou encore les Britanniques, pays organisateur. Et les Bleus ont d'autres chances de médailles ce soir.













: Peut-on avoir le nouveau tableau des médailles svp ? Après la victoire de Diniz la France doit être mieux placée. Merci.

: La finale du lancer du disque, où Mélina Robert-Michon peut viser une médaille, débute à 20h10, et vous pourrez bien sûr la voir sur franceinfo. Elle s'était qualifiée vendredi avec le quatrième meilleur lancer, et sa meilleure performance de la saison, que vous pouvez revoir ici.

: A-t-on des nouvelles de Mélina Robert-Michon ?

: Bonjour @anonyme. Kevin Campion a franchi la ligne d'arrivée à la 24e place (sur 64 partants), un peu moins de trois minutes après le Colombien Eider Arévalo, qui décroche la médaille d'or.

: On sait comment les 20 km marche et Kevin Campion vont ? Merci

: Bonjour @anonyme. Le titre de Yohann Diniz permet à la France d'égaler son record de médailles d'or sur une édition des Mondiaux : elle en avait déjà obtenu trois en 2003, dont deux pour des relais. En revanche, avec quatre médailles en tout, elle est dans sa moyenne récente : c'est plus qu'en 2015 (2) mais moins qu'en 2013 (5) et autant qu'en 2011 (4). Le record est de huit médailles, en 2003 et 2005.

: Bonjour, pouvez-vous nous donner un aperçu sur le nombre de médailles françaises par rapport aux derniers mondiaux ?

: Le champion du monde du décathlon Kevin Mayer avait eu du mal à réaliser, hier soir. "Ces deux jours étaient en même temps le paradis et en même temps l'enfer", a-t-il réagi hier soir après sa course. "J'étais stressé comme pas possible depuis un mois et je n'avais qu'une envie, c'est d'en finir."





: Le champion du monde du 50 kilomètres marche Yohann Diniz a réagi après sa victoire, tout à l'heure à Londres. Après une petite imitation de Nelson Monfort, le recordman de l'épreuve s'est dit "heureux". "Il n'y a pas de juste milieu avec moi", a-t-il dit. "Soit c'est très haut, soit c'est très bas."





: Voici les images de la remise de médaille du champion du monde du décathlon Kevin Mayer, visiblement ému lorsque La Marseillaise a été jouée.





: Autre résultat, celui du 20 km marche féminin. La Chinoise Jiayu Yang remporte le titre de championne du monde à l'instant, devant la Mexicaine Maria Guadalupe Gonzalez.

: La Portugaise Ines Henriques a remporté le premier 50 km marche femmes de l'histoire des Mondiaux, en battant son propre record du monde en 4 h 05 min 56 sec. La native de Rio Maior, âgée de 37 ans, devance la Chinoise Hang Yin.

: Emmanuel Macron salue sur Twitter le titre de champion du monde de Yohann Diniz sur le 50 km marche.

: L'équipe jamaïcaine du relais 4x100 m accuse les organisateurs des Mondiaux d'athlétisme d'être responsables de la blessure d'Usain Bolt. Ils affirment que la salle où les athlètes ont attendu pendant 40 minutes avant la course était trop froide, rapporte le Guardian.

: : la France est désormais troisième au classement des médailles, derrière les Etats-Unis et le Kenya.





: Quel est le nouveau tableau des medailles avec cette nouvelle victoire svp ?

: Un champion du monde en félicite un autre ! Kevin Mayer a salué l'impressionnante course de Yohann Diniz sur Twitter, il y a quelques minutes.

: Il l'avait promis. Il l'a fait. Pierre-Ambroise Bosse, sacré champion du monde du 800 mètres aux Mondiaux de Londres, a invité ses fans à partager un verre pour célébrer son titre. Ils se sont retrouvés à la gare du Nord, hier soir, à son retour en France.



: La médaille d'or de Yohann Diniz semble vous réjouir. Dans les commentaires vous êtes nombreux à le féliciter.

: Et voici les images de la joie de Yohann Diniz, alors qu'il passe la ligne d'arrivée.





: Le Français Yohann Diniz est sacré champion du monde du 50 km marche aux Mondiaux de Londres, avec un temps de 3 heures 33 minutes et 11 secondes. C'est la troisième médaille d'or tricolore.

: Yohann Diniz a récupéré un drapeau tricolore, qu'il a mis sur ses épaules. Le Français n'est plus qu'à quelques mètres de la médaille d'or.





: Yohann Diniz entre dans le dernier kilomètre du 50 km marche. Regardez la fin de la course en direct.

: Yohann Diniz touche au but. le Français a passé les 45 km avec 6 minutes et 38 secondes d'avance sur ses concurrents. Le Français est plus près que jamais de remporter la médaille d'or.



: Bonjour @Cyclo-ecolo. Le 50 km marche est une épreuve sur route (et non dans un stade) : le parcours, souvent en ville, est différent pour chaque course. Le record du monde est en effet détenu par Yohann Diniz, qui a terminé l'épreuve en 3 heures, 32 minutes et 33 secondes en 2014.

: Bonjour Marie-Violette. Ma fille me pose beaucoup de questions. Combien de tours doivent faire les marcheurs pour boucler les 50km ? Quel est le record du monde (de Yohann il me semble !) ?

: Yohann Diniz a désormais plus d'un kilomètre d'avance sur ses concurrents. Le Français a passé le cap des 35 km avait 4 minutes et 21 secondes d'avance sur les autres marcheurs.

: "Rien ne pouvait m'arrêter, même avec une crampe j'aurais fini à cloche-pied, je savais que j'étais champion du monde !"

: Kevin Mayer est devenu champion du monde de décathlon, hier, lors des Mondiaux de Londres. Revivez son exploit en images.





: Yohann Diniz est à mi-parcours. Le Français a trois minutes d'avance sur les autres marcheurs.



: Bonjour @Nathzzaimealex. Le point d'orgue de la journée sera la finale du 4x400 m féminin, dernière course de l'Américaine Allyson Felix. Du côté des Français, il faudra suivre la finale du lancer de disque de Mélina Robert-Michon, après celle de Yohann Diniz en 50 km marche. Retrouvez le programme complet de la journée ici.

: Bonjour, quel est le programme du jour en aux mondiaux d'athlétisme ? Des grosses finales à suivre ?

: En une de vos journaux ce matin, on trouve (sans surprise) de l'athlétisme ! L'Equipe ose le jeu de mot "un monde Mayer", après la médaille d'or du Français au décathlon. Sud Ouest le qualifie même de "dieu du stade".





