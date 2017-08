Quentin Bigot, suspendu deux ans pour dopage en 2014, relance sa carrière à Londres où il dispute la finale du marteau

Depuis l'hiver dernier, Quentin Bigot est sur le chemin du pardon et de l'oubli. Après une suspension de deux ans pour dopage, l'athlète messin dispute vendredi 11 août la finale du marteau aux championnats du monde à Londres, grâce à un jet à 76, 11 mètres.

Je fais tout pour prouver que je suis revenu proprement Quentin Bigot franceinfo

Cette finale sonne comme une rédemption pour celui qui fut le grand espoir français au lancer du marteau. Quentin Bigot a été champion du monde junior en 2011, il devient troisième des championnats d'Europe espoir en 2013 avant de se faire contrôler à un anabolisant en juin 2014.

De retour en équipe de France

Depuis l'hiver 2016, Quentin Bigot porte de nouveau les couleurs de l'équipe de France. "Les gens ont compris, même s'ils n'ont pas pardonné", raconte le Messin. Pour lui tout se passe très bien avec les Bleus : "J'ai l'impression qu'on me parle de moins en moins de ma suspension."

Pourtant, certains athlètes en équipe de France ont du mal à pardonner à Quentin Bigot. C'est le cas d'Alexandra Tavernier, qui était une amie du champion de France. "Son contrôle positif a impacté énormément les lanceurs, estime l'athlète. Ils ont été montrés du doigt et ça a fait beaucoup de mal à la discipline."

Pour moi c'est une trahison, ça ne reviendra pas comme avant Alexandra Tavernier franceinfo

Quentin Bigot a fait ses deux ans de suspension, "on ne peut plus rien lui dire", conclut la championne. Mais le Français va devoir être patient pour retrouver la confiance des gens. En attendant, il se reconstruit. Quentin Bigot a même profité de sa suspension pour suivre une formation et atteindre l'un de ses rêves: devenir conducteur de train.