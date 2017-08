Athlétisme : quatre fois où Usain Bolt a été battu sur 100 mètres

Il rêve d'une fin triomphale. L'homme le plus rapide de la planète, Usain Bolt, a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière après un dernier 100 mètres, samedi 5 août, lors des Mondiaux de Londres. Invaincu sur cette distance depuis quatre ans, le sprinter jamaïcain remportera, en cas de victoire, sa quatrième médaille d'or mondiale sur la distance, en plus de ses trois titres olympiques glanés dans l'épreuve reine de l'athlétisme.

Mais tout ne se passera peut-être pas comme prévu. Auteur d'un début de saison compliqué, Usain Bolt a déjà flanché par le passé. Depuis le premier record du monde de "L'Eclair" en 2008, quatre sprinters ont réussi l'exploit de le doubler sur 100 m au cours de compétitions secondaires - sans parler de sa disqualification lors des Mondiaux 2014.

En 2008, à Stockholm

Le 22 juillet 2008, Usain Bolt se présente au meeting suédois du Super Grand Prix de Stockholm avec une étiquette nouvelle : celle de favori. Moins de deux mois plus tôt, à New York, il a battu le record du monde du 100 m en 9''72. Le précédent détenteur du record était son compatriote Asafa Powell, qui avait couru en 9''74 quelques mois plus tôt.

Piqué au vif, Asafa Powell se venge à Stockholm et prend le dessus sur la pépite de 21 ans, pour un petit centième de seconde (9''88 contre 9''89). Usain Bolt s'en remettra et remportera, trois semaines plus tard, deux médailles d'or sur 100 m et 200 m aux JO de Pékin.

Asafa Powell devance Usain Bolt, le 22 juillet 2008, à Stockholm (Suède). (JONAS EKSTROMER / SCANPIX / AFP)

En 2010, toujours à Stockholm

Deux ans plus tard, le 6 août 2010, revoilà Usain Bolt sur la piste de Stockholm. Après 14 succès de rang sur 100 m (dont deux nouveaux records du monde, à 9''69 et 9''58), le sprinter d'1,94 mètre apparaît diminué par une blessure au mollet et connaît une nouvelle désillusion suédoise.

Cette fois, son tombeur n'est pas Asafa Powell, forfait sur blessure, mais Tyson Gay. L'Américain s'impose en 9''84, avec une avance confortable sur Usain Bolt (9''97). La vidéo est ici. "J'ai toujours dit que je pouvais être battu, réagit le Jamaïcain, perturbé par deux faux départs. C'est fait. (...) Mes 10 premiers mètres étaient pourris. Je n'avais pas de puissance. Rien. (...) Tyson était en meilleure forme et il était mieux préparé." Quelques jours plus tard, il mettra fin à sa saison pour des douleurs au dos.

Tyson Gay prend le dessus sur Usain Bolt, le 6 août 2010, à Stockholm (Suède). (NIKLAS LARSSON / SCANPIX SWEDEN / AFP)

En 2012, à Kingston

Le 29 juin 2012, Usain Bolt se présente au 100 m des sélections olympiques jamaïcaines à Kingston. C'est la première fois depuis 2008 que le champion de 25 ans s'aligne sur cette distance sur ses terres. Plus d'un mois avant les JO de Londres, la fête prend finalement une tournure inattendue.

Yohan Blake, 22 ans, devenu le principal adversaire d'Usain Bolt, bat son record personnel en 9''75, avec 11 centièmes d'avance sur la star, pénalisée par un mauvais départ (9''86). Une alerte sans conséquence, puisque Usain Bolt devancera Yohan Blake, en août, lors d'un doublé olympique de la Jamaïque sur 100 m à Londres.

Yohan Blake domine Usain Bolt sur 100 m, le 29 juin 2012, à Kingston (Jamaïque). (GILBERT BELLAMY / REUTERS)

En 2013, à Rome

La dernière défaite en date d'Usain Bolt remonte au 7 juin 2013, lors du meeting de Rome comptant pour la Ligue de diamant. "L'Eclair" arrive en Italie sans certitude, un mois après une course de rentrée désastreuse remportée en 10''09, d'autant que le plateau est cette fois plus relevé.

Usain Bolt réussit un départ canon mais peine ensuite à passer la seconde. Il est rattrapé sur le fil par l'Américain Justin Gatlin, qui s'impose tout surpris en 9''94, devant lui (9''95). "J'ai fait le départ de ma vie et, pour une raison que j'ignore, j'ai foiré, commente-t-il. Ce départ, ça m'a peut-être sorti du jeu. A la fin, ce n'était juste pas moi." Une fois de plus, le Jamaïcain rebondira et remportera trois médailles d'or aux Mondiaux 2013 à Moscou (Russie).