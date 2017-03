VIDEO. Un clip contre les clichés et le racisme dont les Français d'origine asiatique sont victimes

"Bah alors Bruce Lee !", "Vous parlez super bien français !", "Tu dois bien savoir masser", "invisible", "travailleur", "niakoué" : autant de clichés ou de mots racistes que des Français d'origine asiatique ont entendus en France. Pour les dénoncer, ils ont tourné une vidéo dans laquelle ils rappellent que, parmi les soldats des colonies, se trouvaient aussi des habitants de l'Indochine française. Des images des boat people sont aussi diffusées. Pour finalement parvenir à ce message : "Nous sommes devenus français. Ensemble, nous pouvons changer les choses."

Réalisée à l'initiative d'Hélène Lam Trong, une journaliste française d'origine vietnamienne, ce clip a été mis en ligne sur YouTube, Instagram et Facebook, jeudi 23 mars, sur le compte Asiatiques de France. Sur le compte Facebook, Hélène Lam Trong explique comment elle a eu cette idée : "Ce clip, c'est l'histoire d'une rencontre. L'histoire d'un projet un peu fou évoqué dans un café du 13e arrondissement un soir de février 2017."

"Faire quelque chose pour changer l'image des Asiatiques de France"

"Je tournais un documentaire sur l'acteur Frédéric Chau quand ma route a croisé celle de Jacques, My Anh, Kim Nay, Kim Lys et David. Cinq amis de longue date qui ne sont pas politisés mais qui avaient envie de faire quelque chose pour changer l'image des Asiatiques de France", poursuit-elle.

La journaliste ajoute qu'elle s'est inspirée d'une vidéo réalisée aux Etats-Unis, pour inciter les Américains d'origine asiatique à voter.

En France, Hélène Lam Trong et ses amis ont décidé d'ôter la référence directe aux élections. Ils ont choisi de parler "des Asiatiques de France, de leur volonté d'être reconnus comme des Français à part entière". "Et c'est déjà énorme. La quasi totalité des personnalités que j'ai sollicitées a été emballée par l'idée", commente la journaliste. On y retrouve notamment l'acteur Frédéric Chau, le rugbyman François Trinh-Duc, le chef cuisinier Pierre Sang, la chanteuse Anggun et les journalistes-présentateurs Raphäl Yem et Emilie Tran Nguyen.