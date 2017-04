VIDEO. La nouvelle doyenne de l'humanité est jamaïcaine

Elle a vu deux guerres mondiales, la création de son pays et le règne de la reine Victoria. A 117 ans, Violet Brown serait la nouvelle doyenne de l'humanité, selon la documentation du Gerontology Research Group, un réseau de chercheurs. Cette Jamaïcaine succède ainsi à l'Italienne Emma Morano, morte samedi 15 avril. Celle-ci était la dernière personne sur Terre à avoir connu les années 1800. Violet Brown a même reçu les félicitations du Premier ministre de son pays.

The world's oldest human is Jamaican Violet Brown, who was born on March 10, 1900. Congrats Violet. pic.twitter.com/AnjXdHK1Kz