VIDEO. Disney lance une campagne pour encourager les jeunes filles à réaliser leurs rêves

Pour Disney, les princesses contemporaines n'ont pas à passer leur vie à attendre leur prince charmant. Dans une campagne intitulée "Dream Big, Princess" ("Rêve plus grand, princesse"), lancée mardi 15 août, le célèbre producteur de dessins animés met en avant le parcours de plusieurs jeunes femmes pour que celles-ci servent d'inspiration aux petites filles du monde entier.

Dix-neuf femmes photographes venues du monde entier ont ainsi été invitées à réaliser des clichés de "jeunes modèles de la vraie vie", indique le site de Disney (article en anglais). "Parmi les sujets photographiés se trouvent la plus jeune femme à avoir pris la parole devant l'assemblée des Nations unies, une athlète chinoise médaillée d'or aux jeux paralympiques (...), une adolescente auteure d'un livre d'apprentissage du code informatique destiné aux enfants, ou encore une Brésilienne championne de surf."

Ces photographies seront publiées sur Facebook et Instagram au cours des prochaines semaines. Disney précise également avoir noué un partenariat avec Girl Up, une organisation liée aux Nations unies qui promeut l'éducation et la santé des femmes dans les pays en développement. Jusqu'au 11 octobre, l'entreprise reversera à Girl Up un dollar à chaque fois qu'une photo sur les réseaux sociaux accompagnée du mot-dièse #DreamBigPrincess sera publiée ou "aimée" par les internautes, dans une limite d'un million de dollars.