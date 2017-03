VIDEO. "Cash Investigation". Pédophilie : Elise Lucet à la rencontre du pape

"Cela n'est jamais arrivé dans mon diocèse", dit le pape François à la page 64 de son livre d'entretien Sur la terre comme au ciel (Robert Laffont) à propos des prêtres pédophiles. Est-ce la stricte vérité ?

Dans son pays natal, l’Argentine, le pape est très critiqué pour sa gestion du cas d’un prêtre condamné pour pédophilie. En 2010, archevêque de Buenos Aires, il aurait tenté de faire innocenter un homme d'Eglise. C'est l'affaire du père Julio Grassi, le plus grand scandale de pédophilie dans l'Eglise en Argentine.

Il faudrait un miracle pour arriver à parler au souverain pontife…

Si ce cas est si sensible dans le pays, c'est que l'institution a tout fait pour le disculper avec une contre-enquête de 2 600 pages : un document juridique confidentiel interne à l'Eglise argentine. Ce travail a été commandé par la conférence épiscopale d'Argentine, et plus particulièrement par son président d'alors, le cardinal Bergoglio, aujourd'hui souverain pontife.

"Cash Investigation" a cherché pendant huit mois à interviewer le pape. Des dizaines de demandes refusées. Comme à son habitude, la journaliste Elise Lucet se déplace sur le terrain pour obtenir des réponses à ses questions. Ce jour-là, le pape tient une audience publique sur la place Saint-Pierre, à Rome. Il y a beaucoup de monde… Alors, il faudrait un miracle pour arriver à parler au pape…

"Pédophilie dans l’Eglise : le poids du silence", un film de Martin Boudot, en partenariat avec Mediapart, mardi 21 mars 2017, à 20h55 sur France 2.