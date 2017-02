VIDEO. A 5 ans, elle défend l'égalité entre les femmes et les hommes comme une grande

Eva a 5 ans et elle a déjà une idée bien arrêtée sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans une séquence pour l'émission britannique de Channel 4, "The secret lives of five year olds" (La vie secrète des enfants de 5 ans), la fillette développe un discours féministe bien rôdé, comme l'a repéré RTL.

La vidéo postée sur Facebook, jeudi 16 février, totalise plus de 7 millions de vus. A la question : "Qu'est-il important pour les filles lorsqu'elles grandissent ?", Eva répond : "Travailler et voter, sans aucun doute." Et elle rappelle le dur combat des femmes pour obtenir le droit de vote : "C'est très important, pour les filles, de voter. Sinon, cela se reproduira."

Lorsque Jude, un petit garçon, à qui elle apprend les rudiments du karaté, explique pourquoi, selon lui, les filles ne peuvent pas devenir scientifiques - parce qu'elles font "des potions idiotes" -, la fillette répond du tac au tac : "J'ai extrait l'ADN d'une banane un jour !" Après son initiation au karaté, Jude finit par conclure qu'Eva est "très forte, comme Hulk." "Les garçons ne sont pas meilleurs que les filles, ils sont exactement les mêmes !", insiste Eva.