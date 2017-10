VIDEO. Le parcours de Laurent Wauquiez : de la droite sociale à un "Tea Party à la française" ?

Au début de sa carrière, le balancier politique de Laurent Wauquiez a d’abord penché vers la gauche de la droite. Une droite sociale. Son premier parrain a été le démocrate-chrétien Jacques Barrot (1937-2014), qui lui cède son fief du Puy-en-Velay, dans le département de la Haute-Loire.

L’actuel candidat à la présidence des Républicains se fait surtout un nom lorsque Nicolas Sarkozy est à l’Elysée. Plusieurs fois secrétaire d’Etat et ministre, il ose se démarquer et se fait remarquer. Avec le président de la République d'alors, Laurent Wauquiez a en commun un mentor à l’idéologie très droitière : Patrick Buisson.

"Ils sont en train de fabriquer l’union possible entre la droite et l’extrême droite"

Le balancier politique de l’actuel président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes penche ensuite à droite toute avec des thèmes accrocheurs : assistanat, identité française, euroscepticisme… Puis, au second tour de la dernière élection présidentielle de 2017, Laurent Wauquiez n’appelle pas clairement à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Pour certains, il mord déjà la ligne rouge : "Il est prêt à tout pour essayer de surfer sur les choses. Je ne veux pas cautionner et être membre d’une famille politique dont le projet devient populiste", affirme Thierry Solère, député LR les Constructifs.

"C’est un Tea Party à la française qu’est en train de devenir les Républicains. Il raconte tout et l’inverse de tout, de semaine en semaine. Ils sont en train de fabriquer l’union possible entre la droite et l’extrême droite françaises. Il y aura sûrement une primaire un jour sur la partie extrême de la droite, entre le Front national et lui, parce que c’est le même positionnement qui est en train d’être pris", précise l’élu des Hauts-de-Seine.