VIDEO. "13h15". "Marine Le Pen défend le SLIP", selon l'élu Sébastien Chenu, soutien de la présidente du Front national

Le conseiller régional des Hauts-de-France Sébastien Chenu anime, près de Poitiers, une réunion de soutien à la présidente du Front national à l’élection présidentielle de 2017.

Cet ancien secrétaire national de l’UMP passé au Rassemblement Bleu Marine (RBM) a sa méthode pour faire la campagne de sa candidate : "Je vous ai présenté à grands traits les quelques piliers du programme de Marine Le Pen. Et j’ai un petit moyen mnémotechnique qui me sert quand je vous parle…"

"Elle défend le 'S' de souveraineté, le 'L' de liberté..."

Micro en main et debout devant son public, Sébastien Chenu donne son truc à son auditoire : "Marine Le Pen défend le SLIP. Elle défend le ’S' de souveraineté, le 'L' de liberté, le 'I' d’identité et le 'P' de peuple. Vous avez ça en tête. Vous avez le SLIP, c’est le programme de Marine Le Pen. On peut résumer comme ça intellectuellement. C’est facile de s’en souvenir."

La campagne 2017 de sa candidate rappelle d’autre part des souvenirs à cet ancien sarkozyste : "J’étais encore à l’UMP en 2007… Je sens la même ferveur populaire, le même engouement, la même mobilisation, la même envie de gagner." A propos des affaires autour du FN, il dit aux journalistes venus l’interroger : "Beaucoup de vos confrères sont un peu comme des moutons. Quand l’un enclenche, le troupeau suit… Aucun problème avec ça, parce que c’est vide. Ça ne prend donc pas dans l’opinion publique."