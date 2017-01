VIDEO. "13h15". Froid : "Toujours considérer les malades et les pauvres comme des frères"

Bénévole la nuit et avocat le jour, Bruno dirige par grand froid une équipe de maraude de l'Ordre de Malte. Il va à la rencontre de personnes sans domicile fixe dans les rues en banlieue parisienne pour les convaincre d'aller passer la nuit dans un foyer et/ou leur apporter de quoi se réchauffer.

"Vous voulez à manger ? propose-t-il à un homme qui vit dehors par ce grand froid. Nous avons des sandwichs, des gâteaux, de la soupe…" Le bénévole lui demande également s’il veut qu’un médecin passe le voir, mais cette personne sans abri ne le souhaite pas. Ils se séparent après une bonne poignée de main.

"Le patron est parti avec l’argent et la camionnette"

"Je fais cela par conviction. L’Ordre de Malte est un ordre religieux. A l’origine, son mot d’ordre était de toujours considérer les pauvres et les malades comme des frères", affirme-t-il en compulsant la liste des personnes recensées pour sa tournée solidaire.

"Je me suis plusieurs fois posé la question quand on tombe sur des Bulgares, des Polonais, des Tchèques… Pourquoi sont-ils là ? Comment sont-ils arrivés en France ?" explique Bruno. Ces personnes lui disent qu’elles sont venues "travailler dans une entreprise du bâtiment. Et après un ou deux chantiers, le patron est parti avec l’argent et la camionnette, les laissant en plan !"