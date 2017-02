Une bibliothèque de 2 000 gifs pour apprendre la langue des signes

Quelque 2 000 gifs pour apprendre la langue des signes ont été mis en ligne sur le site Giphy, vendredi 17 février. Il s'agit de séquences issues de la série éducative Sign with Robert, créée par Robert Demayo et Hilari Scarl. Et comme le programme est américain, la langue des signes qui est montrée est américaine.

Sur tous les gifs, on voit, sur la gauche, Robert Demayo signer un mot ou une expression et, sur la droite, une légende. "Le format GIF est une boucle infinie. Il est donc particulièrement adapté à l’apprentissage de nouveaux signes. Grâce à lui, on évite la corvée des retours en arrière pour revoir une action", a expliqué Hilari Scarl au site Mashable (en anglais).

Onze catégories

L'ensemble est rangé en onze catégories. Parmi elles : "la date, l'heure et la météo", les "émotions", le "lifestyle", le "sport" ou ce qui se rapporte à la "nourriture et à la cuisine" ou encore "les gens et la famille".

Voici comment on signe le terme "musique" :

Ou encore le "métro" :

Pour "bébé", il faut faire comme cela :

Pour dire qu'il y a beaucoup de vent, c'est également très clair :

Pour parler de frisbee, c'est aussi très explicite :

Une version française verra-t-elle le jour prochainement ? Nous l'ignorons. Mais cette initiative risque sûrement d'inspirer des francophones.