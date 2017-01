Sur le hashtag #harcelementdomicile, des femmes témoignent des messages déplacés qu'elles reçoivent dans leur quotidien

Des femmes harcelées à leur domicile. Sur Twitter, des femmes ont témoigné du harcèlement dont elles ont été victimes après avoir communiqué leur numéro ou leur adresse à une entreprise ou un organisme. Tout est parti d'un tweet publié lundi 16 janvier par @_BuffyMars (qui a depuis protégé ses tweets, seuls ses abonnés peuvent lire ses tweets).

Capture d'écran du tweet de @_BuffyMars. (DR)

"Voilà pourquoi je hais quand les techniciens viennent chez moi", écrit l'internaute, accompagnant son tweet d'une capture d'écran d'un SMS. On peut y lire : "Rebonjour c'est le technicien Orange. Juste pour vous dire que vous étiez très jolie et que vous avez un très beau sourire. J'ai pas osé devant mon collègue en formation. Et c'est pas très pro. Voilà, désolé pour la gêne..."

Vague de témoignages pour soutenir l'internaute

Après la publication de ce tweet, la jeune femme a été prise à partie par des internautes, l'accusant de menacer la carrière professionnelle du technicien. Face à ces réactions, des femmes ont témoigné avec le hastag #harcelementdomicile afin de montrer que le phénomène est fréquent.

Un journaliste me contacte pour faire un article sur moi. On prend rdv, va boire un verre, il fait son papier #harcelementdomicile — Norden Gail (@Nordengail) 16 janvier 2017

Il me l'envoie par mail.

Puis un message me disant qu'il voudrait me revoir. On retourne boire un verre. #harcelementdomicile — Norden Gail (@Nordengail) 16 janvier 2017

Il m'explique qu'il a eu le coup de foudre gnagnagna (et aussi qu'il est marié et qu'il a 2 enfants #mdr). #harcelementdomicile — Norden Gail (@Nordengail) 16 janvier 2017

Je réponds non merci ça m'intéresse pas salut.

Pendant DEUX ANS il va m'envoyer des mails, m'appeler, me suivre. #harcelementdomicile — Norden Gail (@Nordengail) 16 janvier 2017

@Noraiya_ s'en rappellera peut-être, j'avais vécu un très très mauvais moment avec un livreur, qui avait mes données persos. — Lenn (@LennZep) 16 janvier 2017

Le gars m'avait appelé, en voulant me faire culpabiliser. Quoi ? J'avais osé me plaindre à sa direction ? Qui étais-je pour faire ça ? — Lenn (@LennZep) 16 janvier 2017