VIDEO. Nouvel an : combien de temps allez-vous rester ivre après le réveillon ?

Une bière à l'apéritif, du vin au dîner, un digestif et du champagne pour fêter la nouvelle année... La nuit du réveillon, la consommation d'alcool grimpe vite et le danger aussi. Ainsi, le taux d'alcool dans le sang peut rester très élevé pendant de longues heures après la fête, selon le poids, l'âge et le sexe du consommateur.

L'association Prévention routière rappelle que de nombreuses fausses idées circulent à ce sujet. Ainsi, boire un café ou prendre un bonbon mentholé ne permet pas d'accélérer l'élimination d'alcool, et diluer l'alcool ne change rien.

Un éthylotest indispensable

Nouvelle campagne Sécurité routière contre l'alcool au volant : "Quand on tient à quelqu’un, on le retient." #TousTouchés #RetenirUnAmi pic.twitter.com/B6wiegsyQk — Sécurité routière (@RoutePlusSure) 15 décembre 2016

Quelle que soit la consommation d'alcool, il est nécessaire de réaliser un éthylotest pour connaître précisément son taux d'alcool dans le sang. Pour rappel, le taux d'alcool autorisé pour conduire est de 0,5g/l et de 0,2 g/l pour tous les permis probatoires.