Radars embarqués gérés par des sociétés privées : "Les automobilistes ont le pouvoir de ne pas être des vaches à lait"

Les premières contraventions issues de contrôles de vitesse routiers via des radars embarqués opérés par des sociétés privées seront dressées fin 2017 en Normandie avant d'être étendues à d'autres régions, a annoncé lundi 4 septembre la Sécurité routière. Lancée en début d'année, cette expérimentation est critiquée par certaines associations d'automobilistes mais aussi par le Front national qui dénonce une "privatisation".

Pour Anne Lavaud, la déléguée générale de l'association Prévention routière, "les automobilistes ont le pouvoir de ne pas être des vaches à lait en respectant les limitations de vitesse". "À partir du moment où celles-ci sont respectées, il n'y aura pas de flash", a-t-elle souligné sur franceinfo mardi.

franceinfo : Vous réjouissez-vous de cette externalisation des radars ?

Se réjouir non, ce n'est pas le mot. Ce qui est certain, c'est qu'il faut faire quelque chose par rapport à une dérive d'accélération des Français lorsqu'ils sont au volant. Les chiffres sont cruels : 4 km/h en moyenne de plus sur les autoroutes depuis deux ans, 2 km/h en moyenne sur les deux fois deux voies... Il est évident qu'on ne peut pas laisser la vitesse être la première cause de mortalité sur les routes de France.

Cela signifie davantage de contrôles, donc davantage de PV ?

Il y a un moyen pour faire en sorte que ces entreprises ne gagnent pas d'argent : respecter les limitations de vitesse. A partir du moment où celles-ci sont respectées, il n'y aura pas de flash. Le système n'est pas fait pour gagner de l'argent, mais pour faire en sorte qu'on puisse conduire en toute sécurité sur les routes de France. Les automobilistes ont le pouvoir de ne pas être des vaches à lait en respectant les limitations de vitesse.

Le fait que ce soit des sociétés privées qui gèrent ces radars ne vous dérange pas ?

Vous êtes d'accord que ces voitures équipées de radars embarqués ont été conçues pour rouler. Le problème, c'est que les circonstances font que les forces de l'ordre sont mobilisées sur d'autres sujets qui sont sensibles pour notre pays. Ces voitures, qui existent, ne roulent plus. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, mais cela paraît assez évident que, pour lutter contre le fléau de la vitesse, il faut utiliser l'arsenal qu'on a à disposition, comme ces voitures. Donc faisons-les rouler !