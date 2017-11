Morbihan : une gérante d'auto-école interpelle Emmanuel Macron sur le rallongement des délais pour passer le permis de conduire

La responsable de deux auto-écoles de Lorient, dans le Morbihan, a lancé une pétition adressée à Emmanuel Macron, rapporte France Bleu Breizh Izel, dimanche 19 novembre. Florence Duvivier interpelle le président de la République sur les dysfonctionnements qui rallongent les délais pour passer le permis de conduire. Depuis la mise en place de la dématérialisation des inscriptions à l'examen, les dossiers ne reviennent pas toujours dans les auto-écoles, ou alors incomplets. "Comme on ne peut pas enregistrer (nos élèves), on ne peut pas les former. Et à partir du moment où on ne peut pas les former, les plannings vont se vider", s'inquiète la gérante.

Sur dix dossiers déposés, un seul validé

Selon Florence Duvivier, l'activité est totalement bloquée. Sur dix dossiers déposés depuis le 6 novembre, un seul a été validé. "Mes moniteurs, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Dans un premier temps, on envisage de les mettre en congés, mais ça ne va pas pouvoir durer, redoute Florence Duvivier. Au bout d'un moment, on va être obligés de licencier".

Comme de plus en plus de démarches administratives, l'inscription pour passer le permis de conduire se fait désormais uniquement par Internet, sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Pour ses détracteurs, cette dématérialisation de la procédure, non seulement rallonge les délais mais ouvre aussi la voie à une "uberisation" de la profession.