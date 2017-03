Liberty Rider, l'application qui veille sur les motards... et peut leur sauver la vie

Un casque de moto sur fond rouge. C'est le logo de Liberty Rider, l'application smartphone qui fait partie des lauréats, désignés mercredi 28 février, de la toute première édition du concours "Prix innovation sécurité routière". Son point fort ? Parvenir à détecter les chutes à moto. Gratuite, Liberty Rider se présente elle-même comme "l'ange gardien des motards".

Faire intervenir les secours

Le fonctionnement est simple. Une fois votre moto enfourchée, il vous suffit de lancer l’application, d’entrer le nom d’une personne à appeler en cas de problème et de laisser l’application vous suivre à la trace. Vous pouvez également partager votre trajet avec la personne de votre choix. "L'application utilise l'accéléromètre et le GPS, explique Julien Le, confondateur de la start-up Liberty Rider. Grâce à un algorithme de détection de chute, elle parvient à détecter une décélération, un choc et une phase d'inactivité."

"Quand on détecte un accident, on vérifie votre position et on essaie de vous appeler, poursuit Julien Le. Si vous ne répondez pas au bout de trois minutes, on considère que le motard est inconscient. Notre équipe fait alors intervenir les secours directement sur sa position." Lancée fin juin par quatre Toulousains, Liberty Rider compte désormais environ 50 000 utilisateurs.