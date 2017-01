VIDEO. Ma nuit dehors avec un SDF

Afin de comprendre comment un SDF vit au quotidien, notre journaliste Ben Barnier a passé la nuit avec Christian Page, à la rue dans la capitale depuis le départ de sa femme et de son fils. Armé d'un duvet et d'un sac dans lequel il garde son matériel de première nécessité, l'homme témoigne des rudesses de la vie d'un sans-abri, entre indifférence des passants et mépris des agents de la mairie de Paris.

Je peux mourir de plein de trucs : peut-être qu'un gars va venir m'agresser, peut-être que je vais avoir un AVC... Christian Page, SDF

Malgré tout, Christian réussit à rester connecté avec le monde, notamment en animant un compte Twitter depuis son téléphone portable, lequel lui a permis à plusieurs reprises d'obtenir un peu d'aide.

Le compte Twitter de Christian Page. (FRANCEINFO)

En 2015, 500 SDF sont morts dans la rue en France. Les sans-abri doivent se battre pour survivre. Face à la vague de froid annoncée pour janvier, le gouvernement affiche son engagement : à l'issue de la réunion présidée par François Hollande mercredi matin, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a indiqué que "130 000 places" d'hébergement étaient "aujourd'hui mobilisées pour assurer la mise à l'abri de tous ceux qui doivent l'être sur le territoire national".