Grand froid sur la France : "Ouvrons nos portes", l'appel d'une association lyonnaise

Le froid s'installe et s'intensifie lundi 16 janvier sur toute la France. La chute des températures va être brutale à partir de mardi. Le grand froid venu des plaines sibériennes nécessite des collectivités locales et des associations des mesures particulières pour protéger les plus vulnérables.

"Ouvrons nos portes", a lancé sur franceinfo Jean-Marc Roffat, président de l’association Donner la main basée à Lyon et qui organise des maraudes auprès des sans-abri toutes les semaines. "Il faut ouvrir nos portes exceptionnellement", a-t-il affirmé sur franceinfo. "Il faudrait que des mairies ouvrent des portes. Il faudrait que les synagogues, les églises, les mosquées, et surtout que des entreprises puissent ouvrir leurs portes, quitte à ce que des associations mettent sur place des bénévoles pour veiller à ce que tout se passe bien."