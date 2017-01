"Ce n'est pas normal de les réveiller si tôt" : une voiture de police réveille les sans-abri dans un passage couvert de Strasbourg

La vidéo a été vue près de 200 000 fois et a été largement partagée. Mercredi 18 janvier au petit matin, une voiture de police est passée dans le passage de la Pomme de Pin, dans le centre-ville de Strasbourg, pour réveiller des sans-abri. La scène, filmée, se déroule alors même que la vague de froid pousse les mairies à ouvrir des gymnases pour accueillir les personnes sans domicile, fait remarquer Rue 89.

"Pour moi, ce n'est pas normal de les réveiller si tôt, peu avant 6 heures", explique à franceinfo Thomas Fritz, auteur de la vidéo, qu'il a publiée sur Facebook "pour faire changer les choses".

Thomas Fritz gère une association d'hébergement solidaire, la Tom's Fair House, et accueille les personnes en difficulté. Pour ce Strasbourgeois de 37 ans, la situation est inacceptable. "Ils ronflaient paisiblement juste avant", décrit-il. Thomas Fritz est retourné dans le même passage, le lendemain, pour y installer un barrage aux voitures. "Nous avons nettoyé autour des sans-abri sans les réveiller. C'est donc possible sans y aller avec des jets d'eau", dénonce-t-il.

Les commerçants du passage, pour leur part, disent ne pas être dérangés par les sans-abri qui dorment près de leurs enseignes. "Il y a deux ans, on avait beaucoup de problèmes avec les SDF qui dormaient ici et on avait envoyé une lettre à la mairie. Mais depuis la fin de l'été dernier, ni moi ni mes voisins n'avons appelé les policiers", raconte Maher Eid, gérant d'un restaurant placé dans le passage de la Pomme de Pin. "Ce sont toujours les trois ou quatre mêmes personnes qui viennent dormir, ils sont plutôt vieux et personne ne leur dit rien", ajoute-t-il.

Ce n'est pas une "chasse aux sorcières"

De son côté, la mairie de Strasbourg dément toute "chasse aux sorcières". "Tous les matins, nos équipes de policiers municipaux se rendent dans plusieurs endroits identifiés pour faire se lever les SDF et nettoyer les rues", explique à franceinfo la mairie. Elle décrit un processus qui se passe "très bien". "Il n'y a aucune volonté de les chasser pour le principe de les chasser", ajoute la mairie.

L'employée municipale souligne tout de même que l'utilisation de la voiture peut "être remise en question". "Mieux vaut les approcher à pied. Mais ce jour-là, les policiers avaient peut-être froid", avance-t-elle.