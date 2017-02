VIDEO. "Ils vont pas nous emmerder" : Ségolène Royal s'agace face à des militants écologistes au Salon de l'agriculture

"Faut les bloquer hein (...). Il vont pas nous emmerder. En plus on les a déjà reçu." Ségolène Royal n'a pas apprécié l'accueil que lui avait réservé des opposants à l'huile de palme, lors de sa visite au Salon de l'agriculture, dimanche 26 février. Habillés et masqués pour certains en orangs-outangs, ils ont été expulsés manu militari par les gorilles qui composaient le service d'ordre de la ministre de l'Environnement. La scène a été filmée par les journalistes du "Petit journal" de Canal+.

Brandissant des panneaux "Mme Royal ! Dites NON à Total #StopHuileDePalme", ou "Mme Royal ! Adoptez un orang-outang ou #StopHuileDePalme", ils souhaitaient protester contre le projet de Total de reconvertir sa raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) en bioraffinerie pour produire du biocarburant à base d'huile de palme. Selon l'association, cette usine pourrait "doubler la consommation française d'huile de palme".

[Action] des orang-outans interpellent @RoyalSegolene pour lui dire #Stophuiledepalme - ni ds nos assiettes, ni ds le moteur de nos voitures pic.twitter.com/exla9dDzhP — Amis de la Terre FR (@amisdelaterre) 26 février 2017

Rappelons que Ségolène Royal avait suscité un tollé en juin 2015 en Italie en appelant à cesser de manger du Nutella qui contient de l'huile de palme, avant de présenter ses excuses quelques jours plus tard.