DIRECT. Fillon annule sa visite au Salon de l'agriculture : "J'espère que ce n'est pas pour une raison de sécurité", lance Wauquiez

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Le sénateur Les Républicains Jean-Pierre Grand a décidé de parrainer... Alain Juppé ! La raison ? "Personne ne peut aujourd'hui garantir que François Fillon puisse raisonnablement maintenir jusqu'au bout sa candidature à l'élection présidentielle", explique-t-il à Midi Libre.

: "Si François Fillon arrête, ce serait l'apocalypse."



Ce matin, Laurent Wauquiez, vice-président du parti Les Républicains, n'avait pas d'explication sur l'annulation de la visite de François Fillon au Salon de l'agriculture.



: Non @anonyme. Pour le moment, les proches de François Fillon ne fournissent aucune explication à l'annulation de sa visite au Salon de l'agriculture. Nous en saurons davantage à midi, lors de sa déclaration à la presse.

: Connaissez-vous la raison du renoncement de Fillon à se rendre au salon de l'agriculture ?

: "C'est une forme de renoncement symbolique, quasiment, à sa candidature."



Florian Philippot "n'imagine pas qu'un candidat qui prétend vouloir être président de la République n'aille pas au Salon de l'agriculture", après l'annulation surprise du déplacement de François Fillon, ce matin.



: Bonjour @anonyme. Oui, Emmanuel Macron doit visiter le Salon de l'agriculture, aujourd'hui, vers 10h45. Nous vous tiendrons évidemment informés de ce déplacement .

: Quand est prévue la visite d E. Macron au salon de l'agriculture ? Je croyais que c'était aujourd'hui mais vous n en parlez pas.

: "François Fillon ne peut pas faire campagne."



"Tout le monde sait qu'il ne pourrait pas gouverner s'il était président. Vous ne gouvernez pas dans une situation morale pareille", a estimé, ce matin sur BFMTV, Henri Guaino, lui aussi candidat à l'élection présidentielle.

: Il est 9 heures. Faisons un point sur l'actualité de ce mercredi matin :



François Fillon va s'exprimer à midi depuis son QG de campagne, après l'annulation surprise de sa visite au Salon de l'agriculture. Aucune explication n'a été donnée par son entourage.





• Donald Trump a défendu, cette nuit, sa politique de "l'Amérique d'abord" avec un ton plus présidentiel lors de son premier discours au Congrès. "Mon rôle n'est pas de représenter le monde", mais de défendre les Américains, a-t-il expliqué.



• Un homme de 21 ans a été tué par balle, dans la nuit de mardi à mercredi, dans une cité des quartiers nord de Marseille. La victime était connue de la police pour des faits liés aux stupéfiants et aux armes.

: François Fillon va s'exprimer, à midi depuis son QG de campagne, après l'annulation surprise de sa visite au Salon de l'agriculture.



: "Il y a un aléa d'emploi du temps que je ne connais pas."



Aucun proche de François Fillon n'est capable d'expliquer la raison de l'annulation de la visite de François Fillon au Salon de l'agriculture, prévue initialement ce matin.

: Finalement, François Fillon a décidé de reporter sa venue au Salon de l'agriculture, prévue ce matin. Aucune raison n'a été donnée pour le moment.





: François Fillon doit arriver au Salon de l'agriculture, une heure avant l'ouverture au public. Un moyen d'éviter un accueil mouvementé, comme lors de ses précédents déplacements ?

: En cherchant bien, on a trouvé le programme d'Emmanuel Macron ! Notre journaliste Sophie Brunn l'a reconstitué à partir des déclarations et interviews de l'ancien ministre de l'Economie.

: Il est 6h. Faisons un premier point sur l'actualité :



• Donald Trump a défendu cette nuit sa politique de "l'Amérique d'abord" avec un ton plus présidentiel lors de son premier discours au Congrès. "Mon rôle n'est pas de représenter le monde", mais de défendre les Américains, a-t-il expliqué. Au programme : la création d'un mur à la frontière avec le Mexique, une "immigration au mérite" et une augmentation du budget de l'armée. Il souhaite aussi "remplacer" Obamacare.



• Un gendarme a tiré accidentellement avec son arme, blessant légèrement deux personnes en marge de l'inauguration par François Hollande d'une ligne à grande vitesse.



• Manuel Valls a demandé à ses troupes de "rester ensemble" en prévision de la présidentielle, mais n'a pas caché son "inquiétude" sur le "recyclage de l'écologie d'extrême-gauche" de Benoît Hamon.





• Le petit poucet de la Coupe de France, Fréjus-Saint-Raphaël, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en sortant l'AJ Auxerre (2-0). Angers s'est pour sa part qualifié sur la pelouse du CA Bastia (0-1), et Bordeaux a sorti Lorient (2-1).