VIDEO. Des imams européens organisent leur "marche contre le terrorisme"

Une trentaine d'imams européens, des Français en majorité, ont lancé leur "marche contre le terrorisme" qui doit les mener, en car, en Allemagne et en Belgique. Ils ont rendu hommage aux victimes du Bataclan, à Paris, ce mardi 11 juillet. La démarche pour l'imam de Drancy (Seine-Saint-Denis) Hassen Chalghoumi, à l'initiative de cette marche, est de "ne pas associer les musulmans aux crimes commis au nom de l'islam".

Les imams et responsables musulmans sont partis des Champs-Elysées, "symbole de l'union nationale" et théâtre d'un récent attentat, et comptent y revenir pour le 14 juillet, espérant "lancer un mouvement d'ampleur en Europe" : "Notre message est clair : on ne peut pas associer l'islam à ces barbares et ces assassins" qui tuent au nom d'Allah, a déclaré l'imam Hassen Chalghoumi. La marche a eu le soutien de l'écrivain français Marek Halter.

L'initiative des imams venus d'Italie, du Portugal ou de Belgique, appelle "la société civile à la mobilisation" alors que les attentats ont fait ces dernières années des centaines de victimes en Europe et que des milliers de jeunes sont partis en Irak ou en Syrie. La délégation s'est rendue lundi à Bruxelles, mais également à Berlin. D'autres étapes sont prévues : Saint-Etienne-du Rouvray, Toulouse et Nice.