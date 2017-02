TEMOIGNAGE FRANCE 3. "Je n'étais pas un prêtre pédophile, j'étais un pédophile qui a été ordonné prêtre"

C'est une parole rare. Un ancien prêtre, condamné pour pédophilie et exclu de l'Eglise, raconte à France 3, vendredi 10 février, son parcours au sein de l'institution, alors que ses pulsions pédophiles étaient déjà connues. Sous couvert d'anonymat, il affirme : "Je n'étais pas un prêtre pédophile, j'étais un pédophile qui a été ordonné prêtre."

Il reconnaît, en effet, s'être "livré à des attouchements" sur des mineurs, peu avant son ordination. "C'est là que des prêtres m'ont dit : 'Fais attention', mais à aucun moment, on n'avait à l'esprit ce que la victime pouvait ressentir", poursuit-il. Ordonné prêtre en 1981, il est nommé comme aumônier en collèges et lycées. Un "sommet de l'aveuglement et de l'inconscience", souffle-t-il, reconnaissant avoir, à nouveau, commis "quelques agressions" à cette époque.

"J'ai compris les ruines qu'on pouvait semer dans la vie de quelqu'un"

Il a fallu des plaintes de familles de victimes auprès de l'évêque pour que le prêtre quitte son ministère et la ville où il exerçait. "J'ai été nommé en paroisse avec interdiction d'avoir des contacts particuliers avec des enfants", raconte l'ancien prêtre, qui dit avoir alors mis un terme à ces actes. La justice le rattrape quelques années plus tard. Condamné en 2006, il passe quinze mois en prison. "Mais c'est en rencontrant des victimes, que j'ai compris les ruines que l'on pouvait semer dans la vie de quelqu'un", avoue-t-il.

