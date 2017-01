Pédophilie dans l'Eglise : les évêques dénombrent environ 70 mis en examen ou condamnés sur 15 000 clercs

Près de 70 des 15 000 prêtres et diacres présents en France sont mis en examen ou ont été condamnés pour pédophilie, a indiqué, lundi 23 janvier, la Conférence des évêques (CEF), qui redit sa volonté de "faire de l'Eglise un lieu sûr" après des mois de scandales.

Selon une enquête quantitative publiée par la CEF, neuf clercs (prêtres ou diacres) sont actuellement "emprisonnés en France pour des faits de violences sexuelles commises sur des mineurs". Trente-sept autres "ont exécuté leur peine et sont sortis de prison", précise un communiqué, qui ajoute que "26 clercs font l'objet d'une mise en examen, soit moitié moins qu'en 2010".

Une majorité de prêtres mis en cause

Ces clercs sont dans leur immense majorité des prêtres, auxquels s'ajoutent quelques diacres. Certains des mis en examen sont en détention provisoire.

Pour la CEF, ces chiffres invitent à "se méfier des effets de loupe" après des révélations en cascade concernant des suspicions d'abus sexuels impliquant des prêtres. Entre 2010 et 2016, l'Eglise de France a procédé à "137 signalements de faits pédocriminels" auprès des parquets, indique également l'enquête. Durant cette période, "222 victimes se sont manifestées" auprès des diocèses, souvent pour des cas anciens : plus de 60% des témoignages concernent des faits survenus avant 1970, 35% des actes commis entre 1970 et 2000, 4% des agressions perpétrées depuis.

Les chiffres dessinent une réalité qui "n'est pas massive, même si elle reste préoccupante", a commenté Vincent Neymon, porte-parole adjoint de la CEF. En 2010, la CEF avait fait état de près de 100 prêtres, sur environ 18 000 mis en examen ou déjà condamnés, 9 étant incarcérés.