Pédophilie dans l'Eglise : le cardinal Barbarin reconnaît son "réveil tardif"

C'est une déclaration qui intervient alors que l'Eglise française a été secouée par des mois de révélations d'affaires de pédophilie dans plusieurs diocèses français. Dans un entretien au Parisien, dimanche 25 décembre, le cardinal Philippe Barbarin admet que son "réveil a été tardif" face aux abus sexuels commis par des prêtres, notamment dans son diocèse.

L'affaire du père Bernard Preynat, prêtre soupçonné d'avoir abusé de plus de 60 jeunes scouts, a valu à l'archevêque de Lyon d'être visé par des plaintes pour non dénonciation, des plaintes classées sans suite début août.

C'est vrai que mon réveil a été tardif. Si j'avais été en relation directe plus tôt avec des victimes et que j'avais vu la gravité des dégâts, je me serais dit : 'Il faut agir immédiatement'.