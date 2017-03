Pédophilie dans l'Eglise : deux prêtres suspendus en Charente-Maritime

Alors que nouvelles révélations sur des cas de pédophilie dans l'Eglise ont été mises au jour par plusieurs médias, le quotidien Sud Ouest révèle, mercredi 22 mars, que deux prêtres condamnés pour agressions sexuelles ont été suspendus de leurs fonctions il y a quelques mois, en Charente-Maritime.

Ces deux prêtres ont été dessaisis à la demande du nouvel évêque du diocèse de La Rochelle et Saintes, Monseigneur Colomb. L'un des deux prêtres officiait à Rochefort (Charente-Maritime) et avait été jugé en 2011. Il avait été condamné à trois ans de prison avec sursis et à un suivi judiciaire de cinq ans avec injonction de soins et interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs.

"Des silences coupables"

Face à cette situation, l'Eglise catholique de France a réagi, mercredi, en disant sa "honte" mais aussi sa "détermination" à lutter contre ce "fléau". "J'éprouve un sentiment profond à la fois de honte, d'humilité et de détermination parce que je suis bien conscient que nous avons commis des erreurs, qu'il y a eu des silences coupables, qu'on a plus voulu défendre l'institution que faire la légitime place aux souffrances des victimes", a souligné mercredi le porte-parole de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Olivier Ribadeau Dumas, dans un entretien à l'AFP.