Le directeur de l'administration pénitentiaire, Philippe Galli, a démissionné

Le ministre de la Justice a annoncé, dimanche 2 avril, dans un communiqué, la démission du directeur de l’administration pénitentiaire, Philippe Galli, "de sa propre initiative". II a présenté sa démission, vendredi, au Garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, qui l’a acceptée sans divulguer les raisons. Philippe Galli avait été nommé en septembre 2016 à ce poste.

Le directeur adjoint assure l'intérim

À compter du prochain conseil des ministres, l’intérim sera assuré par Stéphane Bredin, actuel directeur adjoint de l’administration pénitentiaire, a expliqué Jean-Jacques Urvoas.

Stéphane Bredin, qui "dispose de toutes les qualités et de la confiance du ministre de la Justice", sera chargé de mener à bien "les dossiers prioritaires qui ne peuvent souffrir de délais supplémentaires et doivent aboutir d’ici la fin du quinquennat". Parmi ceux-ci, il y a "la reprise du dialogue social, le déploiement du plan encellulement individuel, la sécurité pénitentiaire, les extractions judiciaires, et les réformes statutaires".