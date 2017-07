ENQUÊTE FRANCEINFO. Pourquoi certaines communes rêvent d'accueillir une prison (et d'autres en font des cauchemars)

Un enjeu d'autant plus crucial pour une ville de 20 000 habitants comme Saint-Lô, qui se bat pour sauver ses services publics. "Je me suis bagarré pour avoir cette prison comme je me bagarre pour le maintien de notre petite antenne universitaire, raconte le maire. Trop de jeunes partent à cause du manque d'activité, le solde démographique est déficitaire sur cette tranche d'âge, il faut faire quelque chose."

L'argument économique est la principale motivation avancée par les communes. Mais y a-t-il vraiment tant à gagner en accueillant une prison ? "Les choses ne sont pas si évidentes", tempère Isabelle Leroux, maître de conférences en économie à l'université d'Angers (Maine-et-Loire) et co-auteure de l'essai Les nouvelles prisons. Elle promet une belle désillusion aux maires qui s'attendent à un jackpot.

"Les surveillants vont souvent vivre dans une autre commune, pour respirer un peu et ne pas croiser les détenus en semi-liberté, affirme-t-elle à franceinfo. Du fait du turn-over, certains vont aussi se contenter d'un studio et ne vont pas faire venir leur famille." L'économiste cite en exemple une maison d'arrêt de 400 places inaugurée en 2010, dont seulement 7 des 184 fonctionnaires résidaient finalement dans la commune en 2013. Outre cet effet démographique limité, l'effet sur l'emploi est négligeable, car les fonctionnaires de la prison sont affectés au plan national et non recrutés dans le bassin local.

Que répondre à la mairie de Fréjus, qui salive devant un éventuel chantier à 100 millions d'euros ? Prudence. Si la prison est construite en partenariat public-privé, le chantier risque de peu profiter aux entreprises locales du BTP. "Si Bouygues, Vinci ou encore Eiffage remportent le contrat, ils vont utiliser leurs filiales, explique la chercheuse. Ces grands groupes s'engagent en général à faire appel à 30 à 40% de PME locales indépendantes, pour rassurer, mais dans les faits, les PME du cru n'héritent que d'environ 10% du marché."

Le chantier du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (Ain), le 3 janvier 2008. (MAXPPP)

Autre source potentielle de déception : les gains en matière de dotation globale de fonctionnement (DGF). Cette dotation est versée par l'Etat aux communes en fonction de leur nombre d'habitants. Lorsqu'une prison est construite, chaque détenu compte pour un habitant supplémentaire et permet de gonfler la DGF. L'impact est minime, prévient l'économiste : "Ce supplément représente seulement 0,5% du budget communal" pour une ville de 7 500 habitants accueillant un établissement de 400 places. Soit un gain de 40 000 euros par an.

"La plupart des maires concernés veulent tellement accueillir leur prison qu'ils s'interdisent de négocier en amont, pour ne pas plomber leur candidature", constate Isabelle Leroux. Or, une prison peut être l'occasion d'obtenir des aménagements routiers, des projets de lotissements ou encore un équipement public.

Le géographe Olivier Milhaud cite ainsi le cas de l'ancien maire de Saran, près d'Orléans (Loiret). Celui-ci s'est longuement opposé à l'accueil d'un centre pénitentiaire, à la fin des années 2000, avant de finir par y consentir. "On s'est rendu compte par la suite qu'il avait réussi à obtenir un regroupement de cliniques privées sur sa commune", avec des impôts locaux à la clé, raconte le chercheur. Son collègue Gérald Billard note que la commune de Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine) a obtenu une gendarmerie en même temps qu'une prison.

"Ce n'est qu'en menant une réflexion sur le développement autour de la prison qu'on peut échapper à un non-sens économique", conclut Isabelle Leroux. In fine, l'intérêt du détenu doit primer, estime-t-elle, appelant à veiller à développer les liens entre la prison et le tissu économique local pour permettre une bonne réinsertion et éviter la récidive.