DIRECT. Des surveillants bloquent la prison de Villepinte pour dénoncer la surpopulation carcérale

Ce qu'il faut savoir

Une soixantaine de surveillants pénitentiaires d'Ile-de-France bloquent, jeudi 13 avril, l'entrée de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Ils dénoncent la surpopulation carcérale et des conditions de travail "dégradantes". Ces surveillants répondent à l'"appel à une mobilisation générale" lancé une semaine plus tôt par les syndicats SPS et FO, rejoints par la CFTC, premier syndicat de surveillants pénitentiaires à Villepinte.

Un barrage à l'entrée de la prison. Des palettes de bois et des plaques de contreplaqué ont été dressées à l'entrée de la prison, peu avant 7h30, a constaté l'AFP. Un tas de pneus et de palettes a été enflammé par les manifestants.

Un "appel au secours". Les surveillants de la prison de Villepinte réclament "un vrai plan d'action pour désengorger la prison et renforcer le nombre de personnels", selon Erwan Saoudi, délégué FO. La directrice de la maison d'arrêt avait annoncé fin mars qu'elle n'accueillerait pas de nouveaux détenus, son taux d'occupation ayant atteint le record de 201%. "On est là pour lancer un appel au secours, un SOS", a ajouté Erwan Saoudi.

Une semaine de "petites actions" à Fleury-Mérogis. Les surveillants de Villepinte ont pris le relais de ceux de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), bloquée lundi. L'intersyndicale locale a décidé mercredi de poursuivre le mouvement et annoncé "des petites actions toute la semaine prochaine, comme des distributions de tracts". "Si la réponse finale n'est pas satisfaisante, nous reprendrons un mouvement de grande ampleur", a promis FO Pénitentiaire.