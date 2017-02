Près d'1,4 million de nouveaux chiens, chats et furets pucés et tatoués en France en 2016

En 2016, près d'un million 400 milles nouveaux "carnivores domestiques" (chiens, chats, furets) ont été identifiés en France selon le bilan annuel de l'identification des carnivores domestiques (I-CAD). C'est 1% de plus qu'en 2016. Les chiens restent majoritaires avec 749 720 nouveaux animaux pucés ou tatoués l'an dernier contre 608 336 pour les chats et 2 802 furets. Sur les cinq dernières années, l'écart entre les chiens et les chats a tendance à se réduire révèle l'I-Cad.

Maya et Minette en tête de l'année du "M"

Le chihuahua est, comme en 2015, la race de chien la plus identifiée. Suivent le yorkshire terrier et le border collie. Pour les chats, le classement reste inchangé depuis l’an dernier. En tête, l’européen, suivi du maine coon, et du persan.

2016 était aussi l’année du "M" et c'est Maya qui arrive en tête des noms donnés aux carnivores domestiques. Max et Marley suivent pour les chiens, et Minette et Mia pour les chats.

La Nouvelle-Aquitaine avec 11.8%, l’Occitanie 11,6% et l’Auvergne Rhône-Alpes 11.5%, représentent les régions où le plus grand nombre d’animaux domestiques carnivores sont identifiés.